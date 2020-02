Feira do Fumeiro regressa este fim de semana a Trancoso

A Feira do Fumeiro e dos Sabores do Nordeste da Beira está de regresso a Trancoso. A partir desta sexta-feira, o Pavilhão Multiusos acolhe um certame que terá como protagonistas os «principais produtores da região de enchidos e fumados, queijos, pão, doçaria regional, vinhos, mel, azeites e ainda de artesanato regional», segundo a autarquia.

Este ano participam «cerca de 70 agentes económicos», oriundos das Beiras e Serra da Estrela e do Douro, adiantou Tomás Martins, presidente da direção da Associação Empresarial do Nordeste da Beira (AENEBEIRA), que organiza a feira em parceria com o município. A abertura está prevista para as 17 horas de amanhã e meia-hora depois será inaugurada pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. O dia de sábado começa com o seminário dedicado ao tema das “Oportunidades para uma nova geração de agricultores”, no auditório do pavilhão a partir das 10h30. Ao longo dos dois primeiros dias estão previstas atuações de grupos de concertinas, de bombos e dos Ranchos Folclóricos de Trancoso, Sernancelhe e Palhais. A 16ª edição da Feira do Fumeiro e dos Sabores do Nordeste da Beira repete a 7 e 8 de março, num fim de semana em que também se realizará paralelamente uma feira de automóveis usados e de maquinaria agrícola no Campo da Feira.