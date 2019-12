Dezembro traz frio e geadas à região

O frio vai marcar esta semana, que começou com uma descida acentuada das temperaturas. Esta segunda-feira a Guarda é a cidade mais fria do país, com uma mínima de zero graus Celsius e uma máxima de 7.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), até ao fim de semana haverá tempo seco e frio, com as temperaturas mínimas a serem negativas nos próximos dias. Por isso está prevista a formação de geada e gelo na região da Beira Interior. Já as máximas vão variar entre os 5 e os 10 graus.

As previsões do IPMA não indicam chuva, mas existe um eventual cenário do seu regresso no domingo.