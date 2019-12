Figueirense sofre nova derrota frente ao Gondomar

É mais uma derrota no currículo do Ginásio Figueirense.

Na 12.ª jornada do Campeonato de Portugal o clube de Figueira de Castelo Rodrigo perdeu por 4-0 frente ao Gondomar.

A vantagem dos visitantes surgiu logo no segundo minuto, quando Fausto Lourenço inaugurou o marcador, no Estádio Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo. O segundo golo surge aos 10 minutos pela mão de Ângelo Oliveira, que repetiu a proeza aos 70’. O resultado decidiu-se por fim aos 82’ quando Edelino marca o quarto golo do Gondomar.

Esta é já a nona derrota do Figueirense que ocupa neste momento o décimo sétimo lugar da tabela com apenas sete pontos.