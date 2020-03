CTT já reabriram em Manteigas

Os CTT reabriram a estação de Correios de Manteigas esta quinta-feira. O serviço voltou assim a estar disponível à população num local autónomo, nas mesmas instalações onde estavam sediados anteriormente, na Rua Doutor Sobral, nº 61. A loja estava encerrada desde novembro de 2018, embora se mantivesse em funcionamento um posto de correios na vila.

A renovada estação dos CTT gerou um novo posto de trabalho, no qual trabalha uma habitante da vila de Manteigas.

João Bento, CEO dos CTT, confirma o «valor simbólico» desta reabertura, que permite à empresa estar presente «de uma forma direta» no concelho, sem invalidar o outro posto de Manteigas (que vai manter-se em funcionamento).

Paulo Bento garante que «vamos reabrir mais [lojas na região] com o ritmo que for possível, em todas as sedes de concelho que deixaram de ter lojas próprias», sem adiantar um prazo para essas reaberturas. «Temos sido muito prudentes na indicação do calendário de reabertura», sublinha.

Existem atualmente 20 sedes de concelho no país sem loja própria, sendo esse o número previsto de lojas a reabrir, de acordo com o CEO. Neste momento, no distrito da Guarda há «89 pontos de presença», dos quais «15 lojas próprias e 72 postos de correio», diz ainda o responsável.

Esmeraldo Carvalhinho, Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, considera que a reabertura desta loja é «uma decisão consciente por parte do conselho de administração dos CTT». Apesar de Manteigas ter um outro posto de correios, o autarca considera que «os serviços eram prestados, mas não desta forma», numa loja exclusiva, com condições renovadas.

O edil acrescenta que a nova estação traz «dignidade ao conselho» que vive um período de «crescimento significativo» em termos de atração turística. «É um serviço direto à população, do qual o município é o melhor cliente», sublinha Esmeraldo Carvalhinho.