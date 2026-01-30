Câmara da Covilhã transfere mais de 700 mil euros paras as Juntas de Freguesia

Trata-se de acordos relativos à delegação de competências para as freguesias desagregadas, ao apoio para o pagamento das rendas dos ATM’s, bem como às despesas referentes ao aquecimento nas escolas. Foram ainda contemplados apoios pontuais e outros relativos à manutenção de extensões de saúde, além do pagamento de recursos humanos para garantir a Componente de Apoio à Família e das Atividades de Animação e Apoio à Família. «São áreas absolutamente determinantes na ação local e que pretendem dar resposta às principais necessidades das populações», afirmou o presidente da autarquia, Hélio Fazendeiro, lembrando o funcionamento das extensões de saúde ou dos terminais de multibanco.

«Nós queremos estar ao lado das nossas Juntas de Freguesia para lhes dizer que têm o nosso apoio para garantirmos às nossas populações que podem continuar a dispor destes serviços», sublinhou, adiantando que sem esta intervenção municipal, algumas freguesias corriam o risco de ficar sem acesso a uma caixa multibanco. Hélio Fazendeiro também enfatizou a importância destas parcerias nos restantes setores e justificou que só com uma boa articulação entre município e Juntas se consegue alcançar o grande objetivo de «servir melhor a população». O autarca covilhanense reafirmou ainda o compromisso de, durante este ano, transferir para as Juntas um valor global de cerca de dois milhões de euros para transferência de competências, bem como para a regeneração e limpeza urbana e a realização de eventos.

Na segunda-feira foram formalizados protocolos com as Juntas de Freguesia de Aldeia de São Francisco de Assis, Cantar Galo, Casegas, Cortes do Meio, Coutada, Dominguizo, Erada, Ferro, Ourondo, Paul, Peraboa, Peso, São Jorge da Beira, Unhais da Serra, Vales do Rio, Verdelho e Vila do Carvalho, bem como com as Uniões de Freguesia do Teixoso e Sarzedo e de Vale Formoso e Aldeia do Souto. Neste lote também estão protocolos relativos às Freguesias do Barco e Orjais, cujos eleitos não puderam marcar presença na cerimónia realizada nos Paços do Concelho.