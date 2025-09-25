Candidatos à Câmara de Seia em debate no ALTITUDE

Luciano Ribeiro (PS), Paulo Hortênsio (PSD) e Pedro Pais Nogueira (Cuidar de Seia – Pelo Povo/CDS-PP), que participa em substituição do cabeça de lista Manuel Saraiva Borges, que não pôde estra presente devido a compromissos pessoais, estão na Rádio Altitude para falar sobre propostas e medidas para o concelho de Seia.

É mais um debate autárquico organizado pelo Altitude sobre o segundo maior município do distrito da Guarda, em termos de habitantes, para esclarecer os senenses. Ilda Bernardo (CDU) não participa devido a compromissos profissionais e João Tilly (Chega) solicitou uma alteração do dia e hora do debate, o que não foi possível devido ao calendário dos debates e grelha de programação da Rádio Altitude previamente estabelecidos.

Pode ouvir em direto, em 90.0 fm, e também acompanhar o debate na página de Facebook do ALTITUDE.