CET fora da ordem de trabalhos da Assembleia Municipal

No seguimento da decisão da Câmara da Guarda de desafectar parte dos terrenos do Parque Urbano do Rio Diz, para ali eventualmente construir o Centro de Exposições Transfronteiriço (Multiusos), e após vários movimentos de contestação, a Câmara da Guarda terá mesmo decidido retirar da ordem de trabalhos da Assembleia Municipal de amanhã o ponto referente à aprovação do projeto para aquele local.

Segundo o presidente da Câmara da Guarda “a ordem de trabalhos nunca chegou a ter essa ponto na ordem de trabalhos” e o que foi “à reunião de câmara foi apenas a desafetação do domínio público para o domínio privado de uma parcela” do Parque Urbano “e não a instalação do CET”.