CEO da Sword Health admite que investir na Guarda é «uma possibilidade»

A Sword Health, fundada pelo guardense Virgílio Bento, já fechou parcerias com as Universidades de Évora e de Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como com o Politécnico de Castelo Branco, e admite investir na Guarda.

«É uma possibilidade», confirmou Virgílio Bento a O INTERIOR. O CEO da Sword Health refere, no entanto, que a empresa tecnológica da área de prestação de cuidados de saúde através de IA está «a ser contactada por vários presidentes de Câmara do interior para explorar a sua cidade como potencial local».

«A prosperidade de Portugal não depende apenas de políticas públicas, mas também do envolvimento do setor privado. Queremos contribuir ainda mais para ajudar a criar as condições para fixar o talento nacional em Portugal e nas suas regiões de origem, promovendo a coesão territorial. Este programa de colaboração com universidades e politécnicos do interior é mais um passo nessa direção», afirmou esta semana Virgílio Bento num comunicado da unicórnio nacional.

O objetivo deste protocolo é «aproximar os estudantes das áreas da Tecnologia, IA e Saúde de oportunidades de carreira na empresa, e simultaneamente reforçar o desenvolvimento económico e social dessas regiões», lê-se ainda. Os protocolos com a Universidade de Évora, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e Instituto Politécnico de Castelo Branco garantem aos seus estudantes «acesso privilegiado a estágios e primeiros empregos na Sword Health, de acordo com o seu percurso académico».

A empresa irá também «apoiar as universidades nas suas diversas iniciativas de promoção do emprego e colocação dos jovens no mercado de trabalho, fortalecendo o contacto direto entre alunos e profissionais» e, deste modo, «aproximando, de forma efetiva, a formação académica do mercado de trabalho».

No âmbito desta estratégia, a empresa também quer estabelecer um polo tecnológico numa das regiões do interior. Com cerca de mil trabalhadores, mais de metade em Portugal, a Sword Health tem escritórios em Lisboa e no Porto e vai investir 250 milhões de euros, até 2028, no nosso país para criar um “hub” mundial de inteligência artificial (IA) em saúde.