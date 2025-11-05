Kiko Is Hot e Miguel Luz na Semana do Caloiro na Guarda

Esta quarta-feira arrancam os concertos da Semana do Caloiro na Guarda, no Campus do Instituto Politécnico da cidade mais alta. Desde o início da semana têm sido levadas a cabo várias atividades, nomeadamente ações de sensibilização da PSP e ainda Rally Tascas.

Os concertos começam esta quarta-feira com o arraial que vai contar com animação do KIKO IS HOT, Copituna e ainda Dj Edgar Marquez. No dia seguinte a música fica a cargo dos DJ PABLU e Dj Left e ainda dos Passworld. A 7 de novembro é Bibi Baby Doll a animar os caloiros e estudantes do IPG, à qual se segue o Dj Edd e Sayless. No último dia a música fica com Miguel Luz, Egitunica e Dj Dílcio.

A Semana do Caloiro da Guarda representa um investimento superior a 90 mil euros por parte da Associação Académica da Guarda. No sábado realiza-se um dos pontos altos da Semana do Caloiro, o Desfile e Batismo dos novos alunos, e no domingo a Semana termina com o Baile do Caloiro.

Semana do Caloiro de Seia realiza-se de 10 a 15 de novembro

Em Seia a Associação de Estudantes da Escola Superior de Turismo e Hotelaria do IPG, também organizou a Semana do Caloiro, chamada “[E]nergiaSTH-2025” que vai decorrer de 10 a 15 de novembro em vários espaços da cidade.

No primeiro dia realiza-se o Convívio Académico de Abertura, com uma «noite de boas-vindas à comunidade estudantil» no Loco. A 11 de novembro o encontro é no Senalonga com a iniciativa “Candy Shop” com Rita & Peixe. Na quarta-feira (12 de novembro) o Dj Renato Rocha atua no Preto&Branco com um «estilo vibrante e envolvente». No dia seguinte, no mesmo palco, atua o Dj Kold quer promete uma «noite eletrizante».

A 14 de novembro o encontro volta a ser no Senalonga com atuação do Dj Edgar Marquez e a Semana do Caloiro termina na Tenda, no Parque Municipal de Seia, a 15 de novembro, com atuações de Karyoka, Serio, Ermida e Van Gohen.