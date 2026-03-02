Guarda FC de pedra e cal na frente da Iª Liga Distrital

O Guarda FC continua de pedra e cal na liderança da Iª Liga Distrital da AF Guarda e aumentou a vantagem sobre o segundo classificado, o Figueirense.

Na 19ª jornada, os guardenses foram ganhar 1-0 a Aguiar da Beira e beneficiaram do empate caseiro (1-1) concedido na véspera pelo Ginásio frente ao Sporting Celoricense. O Guarda FC conta agora sete pontos de vantagem sobre o Figueirense.

Nos restantes jogos, o Sporitng do Sabugal recebeu e venceu o Fornos de Algodres por 2-0, o Vilanovenses empatou sem golos em Trancoso, enquanto o Vila Cortês concedeu uma igualdade a uma bola na receção ao Sporting da Mêda.

Empatado terminou também o Foz Côa-São Romão (1-1). Já no fundo da tabela, o antepenúltimo Sporting de Vilar Formoso goleou o “lanterna vermelha” Vila Franca das Naves por 5-1.