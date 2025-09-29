Goleadas do Guarda FC e do Figueirense no arranque do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda

O Distrital da Iª Divisão da AF Guarda arrancou este domingo com as vitórias folgadas do Guarda FC (4-1) em Celorico da Beira e do Figueirense (4-0) na receção ao São Romão (na foto).

Nos restantes jogos, o Trancoso recebeu e venceu o Sp. Mêda por 2-1, o Vila Cortês empatou 1-1 na receção ao Foz Côa e o Sp. Sabugal derrotou em casa o Vilanovenses por 1-0. Já o Aguiar da Beira foi ganhar 2-0 ao terreno do Sp. Vilar Formoso.

O encontro que opôs o Fornos de Algodres ao Vila Franca das Naves terminou mais cedo e com a vitória dos locais por 3-0, isto porque os visitantes compareceram com o número mínimo de jogadores. Pouco depois do início, um dos atletas visitantes saiu lesionado, pelo que, seguindo as regras, o jogo teve que ser dado por terminado.

Para esclarecer deste desfecho, a direção do Vila Franca das Naves já emitiu um comunicado, em que revela ter contactado previamente o clube adversário para solicitar o adiamento do encontro, invocado «questões burocráticas para a inscrição de jogadores», mas que a direção fornense recusou.

Publicado nas redes sociais, o comunicado termina com um pedido de desculpas pelo sucedido «a todos os adeptos, sócios e jogadores, mas tudo fizemos para que isto não acontecesse».