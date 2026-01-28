Foz Côa Douro Trail Adventure em fevereiro

Já estão a decorrer as inscrições para o Foz Côa Douro Trail Adventure, que terá lugar de 20 a 22 de fevereiro no concelho de Vila Nova de Foz Côa.

Integrada na Festa da Amendoeira em Flor, a prova consiste em três etapas em três dias, de 16 (dia 20), 30 (dia 21) e 17 quilómetros (dia 22), bem como uma caminhada de 6 quilómetros pelos trilhos e caminhos do Alto Douro Vinhateiro. A organização é da Carlos Sá Nature Events, com o apoio do município de Vila Nova de Foz Côa.