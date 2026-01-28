Mário Carvalho expõe no Museu da Guarda

É inaugurada esta quarta-feira (18 horas), no Museu da Guarda, a exposição “Riscos Imperfeitos bem feitos”, de Mário Carvalho.

A mostra reúne vários trabalhos de desenho e aguarela que o artista guardense tem vindo a desenvolver nas últimas décadas. «Os seus trabalhos são marcados por uma abordagem íntima e expressiva, onde a linha e o risco ganham destaque, muitas vezes dialogando com a imperfeição e a espontaneidade do traço», refere o município. Com curadoria de Carlos Adaixo, a exposição pode ser visitada na Galeria Espaço #4 até 4 de abril.