Filipa Silva vai novamente à seleção nacional de sub16

A jovem gouveense Filipa Silva foi mais uma vez convocada para os trabalhos da seleção nacional feminina de sub16.

É a sétima vez que a atleta do Desportivo de Gouveia e da seleção distrital da Associação de Futebol da Guarda é chamada para integrar o estágio da equipa das quinas, tendo sido convocada anteriormente no escalão de sub15. Orientado pela treinadora nacional, Inês Aguiar, Portugal vai participar num torneio de preparação em Vila Real de Santo António (Algarve), entre 30 de janeiro e 9 de fevereiro, com as congéneres da Alemanha, México e Países Baixos. Filipa Silva estreou-se a titular na seleção sub15 em novembro de 2024, na vitória (3-2) de Portugal sobre a Bélgica na primeira jornada do Torneio de Desenvolvimento da UEFA, realizado na Amora (Seixal).