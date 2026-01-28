IPG retomou atividades

Tendo em conta a evolução favorável das condições meteorológicas, as atividades presenciais foram retomadas no Instituto Politécnico da Guarda.

Recorde-se que, além da Guarda, onde os dois agrupamentos de escolas decidiram suspender as atividades letivas devido à neve, também em Almeida, a autarquia decidiu suspender as aulas no Agrupamento de Escolas local e os transportes escolares. A mesma decisão foi tomada em Pinhel, Manteigas, Figueira de Castelo Rodrigo e Sabugal e Mêda .

Nos restantes concelhos do distrito da Guarda, casos de Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia, Seia e Trancoso, os estabelecimentos de ensino estão a funcionar com normalidade.