Fundão: Conjunto Corona no “Sons à Sexta”

O Conjunto Corona sobe ao palco da Moagem, no Fundão, esta sexta-feira (22h30) no âmbito do ciclo “Sons à Sexta”.

Formado pelo produtor dB e o rapper Logos, o grupo tem surpreendido o hip-hop nacional com quatro álbuns que são uma autêntica rábula da sociedade. “Lo-Fi Hipster Sheat” (2014), “Lo-Fi Hipster Trip” (2015), “Cimo de Vila Velvet Cantina” (2016) e “Santa Rita Lifestyle” (2018), este último inspirado pela rotunda de Santa Rita, entre Porto, Ermesinde e Valongo.

A sua música é o resultado de «uma maturação “non-sense” de dois artistas sem limites que cantam as parolices que andam à nossa volta, sempre elevando a fasquia do seu hip-hop “old school”», adianta a produção.