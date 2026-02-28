Festival Multiverso até 7 de março em Castelo Branco, Covilhã e Fundão

Começa este sábado, em Castelo Branco, a primeira edição do Festival Multiverso dedicado à música eletrónica e experimental, bem como às tecnologias digitais.

Até 7 de março, estão previstos concertos, performances, instalações multimédia e propostas interdisciplinares na Fábrica da Criatividade e no Cine Teatro Avenida (Castelo Branco), no Teatro Municipal da Covilhã e n’A Moagem (Fundão). Diogo Alvim, Joana Gama e Luís Fernandes, Luís Antero, o projeto Made of Bones, Mário Barreiros, Rita Silva, Carlos Guedes e Digicollectiv são alguns dos participantes do Festival Multiverso, organizado pela Bipolar – Associação Cultural, em parceria com as Câmaras de Castelo Branco, Fundão e Covilhã e a Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de Castelo Branco. Os concertos realizados durante o período da tarde são de acesso gratuito. «O programa propõe-se como um espaço de encontro e partilha em torno das práticas artísticas contemporâneas, contribuindo para a valorização da criação experimental na Beira Interior», adianta a organização em comunicado enviado a O INTERIOR.