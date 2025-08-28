Fadivaryus abrem Festival EFE esta tarde na Praça Luís de Camões, na Guarda

O Festival EFE – Bandas de Cá regressa esta quinta-feira à Praça Luís de Camões, a Praça velha, para animar os finais de tarde no centro histórico até ao próximo domingo. A música fica a cargo de projetos musicais de diversos estilos, todos oriundos da região e a entrada é livre.

O grupo de fados da Guarda “Fadivaryus” abre o festival, na tarde de hoje, a partir das 19 horas. Trata-se de um projeto criado, em 2012, por três amigos e amantes de fado com larga experiência neste estilo música e que têm um repertório variado enraizado no fado tradicional.