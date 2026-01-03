Cantar das Janeiras encerra quadras festivas na região

Pelas 21h30 do próximo dia 6 de janeiro, Dia de Reis, as Janeiras vão ser cantadas no palco do grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) com a participação das várias coletividades do concelho.

O espetáculo conta com direção artística do ator guardense Pedro Leitão, que vai descrever a história de Januário, «que parte em busca de um amigo que desapareceu sem deixar rasto – o seu fiel Rouxinol que, de há uns anos para cá, tem deixado de cantar». Pelo caminho, o público vai conhecer quem se cruza com ele e ouvir histórias das suas lembranças das Janeiras. O bilhete custa dois euros, sendo que a totalidade da bilheteira vai reverter a favor de uma IPSS do concelho da Guarda, que será revelada no final do espetáculo.

Em Gouveia, o “Natal Encantado” termina no Dia de Reis com o “Cantar das Janeiras”, no Teatro Cine de Gouveia, a partir das 20h30. Participam as coletividades e bandas do concelho. Além do espetáculo, serão divulgados os resultados do concurso de presépios de rua e sorteados os cupões vencedores da campanha “O Presente ideal? Está no Comércio Local”, num total de 5 mil euros em prémios. Também na terça-feira, terminará a exposição de presépios na Praça Alípio de Melo. Já na Boidobra (Covilhã) realiza-se no próximo sábado (21 horas) o 5º Encontro de Cantares das Janeiras. Organizado pelo Rancho Folclórico da Boidobra, o espetáculo decorre na Igreja Paroquial da localidade com o Rancho Folclórico e Etnográfico do Refúgio (Covilhã), o Rancho Folclórico de Mundão (Viseu) e o Rancho Folclórico o anfitrião. A entrada é livre.