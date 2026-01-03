“Estação Natal” anima Benespera e Tortosendo até dia 10

A iniciativa “Natal nos Carris” passou pelas linhas da Beira Baixa e Beira Alta neste Natal. O objetivo foi a valorização do território e a promoção do turismo natalício.

Os fins-de-semana de 13 e 14 de dezembro e também 20 e 21 de dezembro foram repletos de «animação, música e magia, com a chegada do Pai Natal de comboio, concertos e o acender das luzes nas Estações de Comboio» da Benespera, Celorico da Beira, Guarda e Tortosendo.

Até dia 10 de janeiro de 2026 vai continuar a iniciativa “Estação Natal”, nas Estações da Benespera e do Tortosendo com «espaços decorados, vivos e integrados num circuito festivo, promovendo a mobilidade sustentável e a identidade local que os visitantes poderão apreciar nesta quadra Natalícia», segundo adianta a organização.

O “Natal nos Carris”, promovida pela Associação Move Beiras, conta com o envolvimento e apoio de autarquias, instituições locais, Infraestruturas de Portugal, CP e várias outras entidades, afirmando-se como um exemplo de cooperação regional e de valorização do caminho-de-ferro enquanto elemento de união e desenvolvimento.