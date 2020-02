7ª. Sena assinala quinto aniversário

O 7a. Sena – Núcleo Cinéfilo de Seia comemora este mês o quinto aniversário e agendou para dia 28 uma conversa com o produtor e realizador António Costa Valente. O encontro terá lugar na Casa da Cultura a partir das 18 horas.

Diretor do Festival de Avanca há 22 anos, o convidado já produziu ou dirigiu mais de uma centena de filmes, alguns dos quais premiados internacionalmente. Até lá, realizam-se as habituais sessões de cinema às quintas-feiras no Cineteatro local. O ciclo intitula-se “A experiência do cinema” e inclui filmes como “Era Uma Vez Em Hollywood”, de Quentin Tarantino (2019), esta quinta-feira, e “Apocalypse Now – Final Cut”, de Francis Ford Coppola (1979/2019), no dia 20. A entrada é gratuita.