30 anos da morte de Vergílio Ferreira evocados no domingo

O município de Gouveia assinala, no domingo, os 30 anos da morte do romancista Vergílio Ferreira (1916-1996) com várias atividades em Melo.

O objetivo é celebrar a obra do autor de “Manhã Submersa” e aproximar as novas gerações da literatura portuguesa. Sob o mote “Evocação e Memória”, a Casa Vergílio Ferreira – Para Sempre, na aldeia natal do escritor, onde está sepultado, vai acolher momentos pedagógicos e de contacto direto com o legado literário do autor. A programação começa pelas 11 horas com uma oficina de escrita criativa destinada a jovens dos 10 aos 15 anos, para incentivar a expressão literária e o desenvolvimento da criatividade. A partir das 15 horas terá lugar uma visita guiada à Casa Vergílio Ferreira – Para Sempre, espaço dedicado à preservação da memória do escritor e à divulgação da sua obra. No final será realizado o sorteio do I Volume de “Conta Corrente”, uma das obras mais emblemáticas do romancista, entre os participantes presentes.

Com esta evocação, o município de Gouveia pretende «não apenas homenagear o escritor, mas também estimular o interesse pela leitura e pela criação literária junto das novas gerações, garantindo que o pensamento e a obra de Vergílio Ferreira continuam presentes no panorama cultural contemporâneo».