Vamos votar na Joana Almeida para o Festival Eurovisão Júnior

Joana Almeida, de 10 anos e natural de Paços da Serra (Gouveia), é a representante de Portugal no Festival Eurovisão da Canção Júnior, que vai decorrer este domingo em Gliwice, na Polónia.

A votação online começa esta sexta-feira e prolonga-se até cerca das 15 horas de domingo em https://junioreurovision.tv/. O festival será transmitido em direto pela RTP1.

Joana Almeida irá interpretar o tema “Vem Comigo (Come with me)”, da autoria de João Pedro Coimbra, uma canção que aborda o tema do ambiente e do papel das crianças e jovens na sua preservação.

A pequena intérprete, que frequenta o 5º ano de escolaridade e o Conservatório de Música em Seia, já conquistou diversos troféus nacionais e internacionais, o último dos quais no concurso Hybla Music Contest, em Itália.