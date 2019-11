Certame gastronómico do Míscaro no fim de semana em Aguiar da Beira

A sétima edição do Certame Gastronómico do Míscaro realiza-se este fim de semana no pavilhão gimnodesportivo de Aguiar da Beira.

Organizada pelo município, a atividade inclui um mercadinho agrícola, gastronomia, uma sessão de “live cooking”, o “Trail do Míscaro”, um passeio micológico, um festival de folclore e um magusto comunitário. Do cartaz de animação constam as atuações de grupos de concertinas, de Ruizinho de Penacova (sábado) e dos aguiarenses Raízes da Terra (domingo). Por estes dias, a vila é também o palco do quarto Encontro da Sociedade Ibérica de Micologia, que começou na quarta-feira. É a primeira vez que se realiza em Portugal e conta com o apoio logístico do Gabinete de Micologia da Câmara Municipal. Até sábado serão realizados levantamentos micológicos em povoamentos de carvalhos, castanheiros, pinheiros e florestas ribeirinhas, localizados em Aguiar da Beira, no Parque Natural da Serra da Estrela e no Sabugal. Já no domingo de manhã terá lugar o passeio micológico orientado por Antonio Prunell, Ireneia Melo, João Luis Baptista-Ferreira e Jo​sé Antonio Díaz, todos da Sociedade Ibérica de Micologia, bem como pela formadora Manuela Silva.