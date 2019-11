GNR apreendeu mais de duas toneladas de pinhas em Nespereira (Gouveia)

O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Gouveia apreendeu 2,7 toneladas de pinhas de pinheiro manso em Nespereira, naquele concelho.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a apreensão foi concretizada na quarta-feira durante uma ação de fiscalização no âmbito da proteção florestal. «Os militares abordaram um veículo que transportava pinhas de pinheiro manso, relativamente às quais, de acordo com o estabelecido na lei, é proibida a sua colheita fora do período de 1 de dezembro de 2019 a 31 de março de 2020», refere a GNR.

Da ação resultou a identificação de um homem de 39 anos e a elaboração de um auto de contraordenação, cuja infração corresponde a uma coima que pode atingir os 3.500 euros. Foram ainda apreendidos outros objetos utilizados na prática do ilícito, que foram entregues no Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) em Seia.