UBI cede equipamentos e materiais de proteção a hospitais

A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou hoje que está a ceder «equipamentos e consumíveis de saúde a diversas instituições».

Ao Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) a universidade emprestou «um videolaringoscópio e ecógrafos, tendo entregado aproximadamente 600 máscaras para os profissionais hospitalares», segundo o comunicado enviado às redações pela instituição de ensino.

«Esta unidade de saúde tem igualmente à disposição espaços da UBI, nomeadamente no edifício do UBImedical, que poderão ser utilizados para receber doentes, caso seja necessário colmatar eventuais necessidades do CHUCB», lê-se na mesma nota.

A UBI cedeu também «equipamentos de alta tecnologia para análise de amostras» a uma outra instituição do Sistema Nacional de Saúde «que está na linha da frente do combate ao novo coronavírus». Esses instrumentos foram transportados por uma empresa especializada e já se encontram ao serviço dos profissionais de saúde, segundo informa a universidade covilhanense.