Sobram 373 vagas no IPG para segunda fase de acesso ao ensino superior

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) conseguiu apenas ocupar 45,5 por cento 734 vagas atribuídas para a primeira fase de acesso ao ensino superior.

Os candidatos preencheram 334 lugares nos 19 cursos existentes nas quatro escolas do IPG (Saúde, Tecnologia e Gestão; Educação, Comunicação e Desporto e Turismo e Hotelaria).

Apenas dois cursos não têm vagas para a segunda fase. São eles Gestão e Gestão de Recursos Humanos (ambos na ESTG). Nos restantes, as vagas sobrantes variam das 52 em Engenharia Informática às 3 em Marketing, passando pelas 38 em Farmácia.

Pelo meio, Engenharia Civil e Engenharia Topográfica, ambas na ESTG, e Educação Básica (ESECD) voltaram a não ter candidatos para os 24, 20 e 23 lugares disponíveis, respetivamente.

Os cursos existentes na Escola Superior de Turismo e Hotelaria, em Seia, voltaram a ficar aquém do esperado, uma vez que das 99 vagas iniciais só 31 foram preenchidas.

A nota mais alta do último colocado num curso do IPG foi de 11,5 valores, em Design de Equipamento, e a mais baixa foi de 9,5, em Desporto.

A segunda fase do concurso de acesso decorre de 9 a 20 de setembro, estando disponíveis as vagas que sobraram da primeira fase, aquelas em que, apesar de alguém ter sido colocado nelas, não foram “reclamadas” no momento da matrícula, as resultantes da recolocação de estudantes já colocados, as libertadas na sequência de retificações às colocações da primeira fase ou ainda as vagas adicionais criadas nos termos do regulamento ou que sejam utilizadas no atendimento de reclamações.