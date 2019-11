O Pai Natal já chegou ao La Vie na Guarda

Centenas de crianças “chamaram” o Pai Natal esta tarde no Centro Comercial La Vie, na Guarda. A partir das 16 horas as famílias foram ocupando os corredores do “shopping” e ficaram expectantes com a chegada do Pai Natal, o que ocorreu pouco depois da hora prevista.

Antes, e enquanto as crianças esperavam no La Vie, abrigadas do frio e da humidade, transportado num carro dos bombeiros, o Pai Natal deu uma volta pelo centro da cidade seguindo depois para o Centro Comercial.

O programa de animação natalícia do La Vie prolonga-se até 6 de janeiro e inclui ateliers gratuitos para os mais pequenos nos dias 1, 8, 9, 19, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de dezembro. Já as crianças que quiserem tirar fotografias com o Pai Natal poderão fazê-lo nos dias 1, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 do próximo mês, das 14 às 19 horas. Deste sábado a 23 de dezembro, o La Vie vai promover nos fins de semana um passatempo cujo vencedor terá direito a um cheque viagem no valor de 1.845 euros. Já até 5 de janeiro está patente no piso 2 do centro comercial guardense uma mostra de vários artesãos da Guarda.