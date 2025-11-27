Guarda celebra hoje 826 anos

Já estão a decorrer as comemorações dos 826 anos da fundação da cidade da Guarda pelo rei D. Sancho Iº, a 27 de novembro de 1199.

O Dia da Cidade começou com uma cerimónia militar na Praça Velha, junto à estátua do Rei Fundador, com elementos do Regimento de Infantaria (RI) 14, de Viseu, e do núcleo da Guarda da Liga dos Antigos Combatentes, em homenagem a D. Sancho.

Já os alunos da Escola Regional Dr. José Dinis da Fonseca protagonizaram um momento musical. Seguiu-se o tradicional hastear das bandeiras nos Paços do Concelho e a sessão solene, durante a qual o cardeal D. José Tolentino de Mendonça vai receber o Prémio Eduardo Lourenço 2025, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI).