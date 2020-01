Exibição do filme “1917” vai evocar cerimónia dos óscares no La Vie

A 92ª cerimónia de entrega dos Óscares vai servir de pretexto para uma «noite glamorosa» no centro comercial La Vie Guarda.

O evento “Red Carpet”, agendado para 9 de fevereiro, irá evocar a famosa passadeira vermelha de Los Angeles aquando da exibição do filme “1917”. A iniciativa abrirá as portas «pelas 20h30, onde os convidados serão recebidos com a oferta de brindes e espumante», segundo comunicado enviado pelo La Vie.

A participação é gratuita e as inscrições deverão ser feitas através do Facebook do La Vie até ao dia 6 de fevereiro.