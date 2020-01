Freguesia de Trinta vai reflorestar zona ardida do Pateiro

A Junta da União de Freguesias de Corujeira e Trinta, no concelho da Guarda, em parceria com a Quercus, promove este sábado uma ação participativa de reflorestação de uma zona ardida no local do Pateiro, naquela localidade.

Serão plantados carvalhos-negrais, castanheiros, medronheiros e teixos numa ação de voluntariado que «marca o início de um projeto mais abrangente de reflorestação daquela zona emblemática dos Trinta», adianta a Junta de Freguesia em comunicado. A atividade está aberta à participação de todos, sendo que os interessados têm encontro marcado às 8h30 na Casa do Povo dos Trinta, de onde sairão a pé até ao local da plantação.