Dias Abertos da Engenharia e Tecnologia no IPG

A Unidade Técnico Científica de Engenharia e Tecnologia da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) promove esta quarta e quinta-feira dois “Dias Abertos da Engenharia e Tecnologia”.

A iniciativa é destinada aos estudantes que frequentam os 9º, 10º, 11º e 12º anos de escolaridade e que estejam interessados em conhecer o IPG e a sua vida académica. Nesses dias, os alunos do secundário vão interagir com estudantes e professores do ensino superior, «conhecer o “campus” do Politécnico, participar em diversas atividades práticas do domínio da engenharia e tecnologia e obter informações mais pormenorizadas sobre a nossa oferta formativa e áreas de investigação», adiantam os promotores.