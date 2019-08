AAUBI contesta declarações do vereador do Urbanismo

A Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) discorda das declarações proferidas por Serra dos Reis na última reunião de julho do executivo covilhanense.

O vereador com os pelouros do Urbanismo e Ambiente terá afirmado que o concelho possui «uma residência académica por cima da Fonte Santa, junto ao edifício das Engenharias» e que, junto à mesma, «no leito da ribeira, estão montes de garrafões de plástico e computadores desativados. De quem são esses computadores? Não são de uma população qualquer. São dos estudantes dessa residência». A AAUBI reagiu em comunicado para dizer que se «distancia deste tipo de discurso» e para «lamentar e condenar os atuais níveis de poluição alarmantes das ribeiras da Goldra e Carpinteira». A associação académica acrescenta que «não existe qualquer “residência académica” junto à “Fonte Santa”, na Ribeira da Goldra», o que, segundo a AAUBI, «revela um desconhecimento que consideramos grave por parte do senhor vereador sobre a realidade do ensino superior na Covilhã».

Os estudantes rejeitam ainda «a premissa do senhor vereador», de que deverão ser os próprios, «num contexto de “praxe”, a efetuarem a limpeza das ribeiras da cidade». E contrapõe que este procedimento é «uma responsabilidade» da autarquia e das entidades contratadas para o efeito. A AAUBI exige também um «retratamento público» de José Serra dos Reis pelas afirmações proferidas. Contactado por O INTERIOR, o vereador não quis prestar declarações sobre o assunto.