Ana Mendes Godinho é ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Abrunhosa assume Ministério da Coesão Territorial

Ana Mendes Godinho, ex-secretária de Estado do Turismo, será ministra do Trabalho e da Segurança Social no novo Governo de António Costa.

O primeiro-ministro indigitado apresentou esta terça-feira a Marcelo Rebelo de Sousa o seu Governo remodelado para a próxima legislatura, onde ressaltam cinco novos ministros e a promoção de quatro ministros de Estado.

A cabeça de lista do PS pela Guarda tinha sido inicialmente apontada para o novo ministério do Turismo, mas Ana Mendes Godinho vai assumir uma pasta de grande relevância na estrutura governamental, substituindo Vieira da Silva.

Outra novidade é a escolha de Ana Abrunhosa, natural da Mêda e atual presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, para o novo Ministério da Coesão Territorial.