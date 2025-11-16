Virgílio Bento eleito empreendedor do ano pela consultora EY

O guardense Virgílio Bento foi eleito o empreendedor do ano na 10ª edição do EY Entrepreneur of the Year Portugal, promovido pela consultora EY, com o apoio do “Expresso” e da SIC Notícias. O CEO e fundador da Sword Health foi distinguido por um júri independente e e vai representar Portugal no EY World Entrepreneur of the Year.

Além de Virgílio Bento, concorriam ao galardão os empresários Vítor Abreu (Endutex), Manuel Violas (Gurpo Violas), João Ortigão Costa (Sugal Group) e Rui Sanhes (Plateform). A EY, anteriormente denominada Ernst & Young, sublinha que o prémio distingue empreendedores que «identificam oportunidades, correm riscos, mobilizam recursos, dinamizam equipas e persistem perante a adversidade, sendo os verdadeiros criadores de valor económico e social».

A Sword Health surgiu em 2013, durante o doutoramento em Engenharia Eletrotécnica na Universidade de Aveiro, após Virgílio Bento se inspirar na dificuldade de acesso do irmão a fisioterapia de qualidade após um grave acidente de viação.

A ideia era simples: utilizar a inteligência artificial para facilitar o acesso a cuidados de saúde dignos. Desde ent​ão, a empresa cresceu, internacionalizou-se e atingiu o estatuto de unicórnio [empresas avaliadas em mais de mil milhões de dólares] em 2021, sendo a empresa portuguesa mais rápida de sempre a atingir este estatuto. Atualmente, a Sword Health está avaliada em mais de 4 mil milhões de dólares (aproximadamente 3,4 mil milhões de euros).