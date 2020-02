Sábado é Dia Litocar

Pelo 14º ano consecutivo, a Litocar realiza este sábado o “Dia Litocar” nos 36 pontos de venda do Grupo, nomeadamente na Guarda e na Covilhã, com um conjunto de ofertas e oportunidades para clientes das marcas representadas (Renault, Opel, Nissan, Honda e Dacia).

A iniciativa, que decorre das 9 às 18 horas, inclui o “check-up” gratuito às viaturas e a oferta de uma lavagem. Serão também atribuídos vales de desconto em futuras intervenções e descontos até 50 por cento em pneus. Já os dez primeiros clientes a chegarem às instalações do concessionário multimarca vão receber um vale de 100 euros que poderão utilizar na próxima manutenção. Durante o dia haverá ainda descontos imbatíveis – que podem chegar aos 12.500 euros – num lote de viaturas novas e de serviço de todas as marcas representadas pelo Grupo e viaturas seminovas da NCar, marca das oportunidades Litocar. Entretanto, os clientes empresariais têm direito a atendimento personalizado durante esta semana mediante marcação antecipada de um “check-up” gratuito.

Segundo Ricardo Marques, responsável de marketing da Litocar, «os números não enganam. Nas últimas duas edições do “Dia Litocar” oferecemos mais de 7.500 “check-ups” e vendemos mais de 500 viaturas. Esta é, sem dúvida, uma das maiores ações do género e uma referência no país».

Mais informações através do telefone 808 500 112 ou do email marketing@litocar.pt.