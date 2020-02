Paulo Nunes considerado “Enólogo do Ano”

O enólogo Paulo Nunes, da Casa da Passarella e Quinta Madre D’Água, produtor do concelho de Gouveia integrado na região do Dão, foi eleito “Enólogo do Ano” pela “Revista de Vinhos”. A cerimónia “Os Melhores do Ano” decorreu no início deste mês, no Porto, e é considerada os “Óscares” do vinho em Portugal. Paulo Nunes já tinha sido distinguido “Enólogo do Ano” em 2017 pela revista “Vinho Grandes Escolhas”, pelo que é o primeiro enólogo do país a ser distinguido pelas duas publicações mais importantes da especialidade.