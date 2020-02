José Albano Marques é candidato à federação PS da Guarda

O anúncio foi feito esta madrugada, através de comunicado. José Albano Marques informa que «Imbuído de grande sentido de responsabilidade e dever de militância, no momento em que o Partido Socialista inicia um novo ciclo de governação, serei candidato à presidência de todos os socialistas do distrito da Guarda».

O atual presdidente da concelhia de Celorico da Beira e antigo diretor da Segurança Social da Guarda candidata-se à função que desempenhou entre 2008 e 2016.

«Considerando que o Partido Socialista necessita de uma Federação agregadora, onde todos têm lugar, com o objetivo de reforçar o projeto político nacional liderado por António Costa, proponho-me liderar com Força e Confiança uma estratégia de desenvolvimento sustentável para os catorze concelhos do distrito da Guarda», lê-se ainda na mesma nota.