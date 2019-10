Pinhel promoveu vinhos em Paris

A participação do Município de Pinhel na Festa das Vindimas de Montmartre (Fête des Vendanges de Montmartre), em Paris, no passado fim de semana, foi considerado um sucesso por Rui Ventura. Para o Presidente da Câmara de Pinhel, os diferentes vinhos produzidos no concelho e participantes na mostra e provas da Festa da Vindimas, foram degustados «por pessoas de todo mundo», que assim ficaram a conhecer os produtos pinhelenses. E foi também um «encontro com muitos pinhelenenses» residentes em França.

Os vinhos de Pinhel estiveram entre os produtos portugueses mais notados no “Portugal à Momartre” um certame dedicado aos produtos locais que decorreu no centro da capital francesa nos dias 12, 13, e 14 de outubro e terá recebido mais de meio milhão de visitantes.