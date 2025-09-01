Explore os 3 destinos europeus mais baratos para visitar

Se procura destinos europeus para viajar sem que lhe custe os olhos da cara e mais qualquer coisa, então saiba que neste estudo da Holidu foram analisadas várias cidades europeias em vários parâmetros para determinar as mais acessíveis. A seguir, explore o pódio das cidades europeias mais amigas de quem tem um orçamento apertado.

Budapeste na Hungria

A encabeçar a lista ficou Budapeste, a capital da Hungria, como se esta bela cidade precisasse de mais razões para merecer uma visita. Mas caso esteja a precisar de um incentivo, aqui fica uma razão muito válida, e é que em termos custo-benefício nenhum outro destino bate Budapeste. Com noites em alojamento que podem ficar por volta dos 74€, a capital da Hungria tem também um custo médio por refeição muito bom, a rondar os 9,89 €, e transportes públicos que vão desde 1,11€.

O que fazer em Budapeste sem gastar dinheiro

Um dos parâmetros principais na avaliação das cidades para determinar quais os destinos mais baratos foi a oferta de atrações grátis disponíveis. Sendo que Budapeste tem mais de 300 atrações grátis que poderá visitar. Assim, entre as muitas opções que terá disponíveis para ver e se divertir sem pagar um cêntimo você tem o edifício do Parlamento de Budapeste. Este é uma admirável obra de arquitetura, em estilo neo-gótico, e o terceiro maior parlamento do mundo com 691 salas.

Também para visita sem custos você terá disponível um passeio pela margem do rio Danúbio, logo à saída do referido Parlamento, onde poderá conhecer o “Memorial dos Sapatos à Margem do Rio Danúbio”. Este memorial serve para lembrar os horrores do Holocausto que também afetou a Hungria. Esta é uma triste memória e talvez proporcione um passeio mais sombrio, contudo, muito necessário e sempre belo.

Além das atividades referidas, você poderá também atravessar a Ponte das Correntes (Széchenyi) sobre o Danúbio, esta que foi a primeira ponte permanente a unir os dois lados da cidade. Assim como poderá visitar o Bastião dos Pescadores, os bares nas ruínas, o Mercado Central ou admirar as vistas panorâmicas da cidade no topo da colina Gellert Gellert.

Barcelona na Espanha

Por sua vez, o segundo lugar é ocupado por Barcelona, aqui na nossa vizinha Espanha. Com certeza você está a par do muito turismo que Barcelona atrai durante todo o ano, e das muitas razões para que isso aconteça. Estando entre estas o facto de ser um dos destinos mais acessíveis e com melhor custo-benefício.

O que fazer em Barcelona sem gastar dinheiro

Com tantas razões para justificar múltiplas visitas, Barcelona tem ao todo mais de 400 atrações gratuitas. Então, entre tantas opções sem custos, o que há para ver e fazer em Barcelona? Certamente você está a pensar que visitar a Sagrada Família não está entre essas opções, pois a sua entrada é efetivamente paga. Contudo, existe uma possibilidade de a visitar no interior sem ter de pagar, pois todos os domingos de manhã é organizada uma missa com entrada gratuita.

Informe-se se tal ainda ocorre, e se pretender tirar partido da oportunidade, faça por chegar 1 hora antes da missa começar para garantir o seu lugar. Sem custos também é a possibilidade de uma visita a Montjuic, e se escolher caminhar até lá subindo a escada monumental até ao Palau Nacional, ainda poderá admirar magníficas vistas sobre a cidade. Em Montjuic mesmo, poderá também visitar o Castelo, o Jardim Botânico ou o Parque Olímpico sem gastar um cêntimo. Conhecer o Bairro Gótico, que está repleto de História e arquitetura que merece contemplação, é também gratuito.

Assim como é grátis caminhar pela Avenida de Las Ramblas, visitar a fonte mágica, criada para a Expo de 1929, conhecer a Praça de Espanha e as suas imponentes Torres Venezianas, e visitar as zonas grátis do Parque Guell. E para fechar as magníficas opções sem custos de Barcelona, é claro que se gosta de praia, não pode deixar de visitar pelo menos uma das extraordinárias praias banhadas pelo Mediterrâneo da cidade condal.

Praga na Chéquia

Para finalizar, viajamos até à Chéquia, pois a sua capital, Praga, ficou em terceiro lugar e fecha o pódio em grande. Tal como as cidades anteriores, também Praga tem incontáveis atrativos que justificam uma ou várias visitas, e o custo-benefício é um deles. Sendo que a cidade oferece a possibilidade de refeições económicas por menos de 9€, e transportes públicos a partir de 1,20€.

O que fazer em Praga sem gastar dinheiro

Com um total de mais de 400 atrações gratuitas, e sendo que Praga em si é quase como um museu a céu aberto, as opções do que ver e fazer na capital da Chéquia sem custos vão desde subir as escadas do antigo castelo e de lá admirar as deslumbrantes vistas da cidade, ou contemplar a arte no Muro de John Lennon.

Também sem custos é a experiência de subir a colina Petrin, que é a mais alta da cidade, para contemplar as vistas desde lá. Assim como poderá fazer uma visita à sinagoga mais antiga da Europa no bairro judeu de Praga, ou admirar a Igreja Nossa Senhora de Týn e a sua arquitetura gótica sem gastar um cêntimo.