Ténis: Cláudia Vaz e Izandro Pereira ganham em Pinhel

Cláudia Vaz (na foto) e Izandro Pereira foram os vencedores o Open de ténis “Cidade de Pinhel”, que terminou no domingo no polidesportivo municipal da “cidade falcão”.

A final feminina foi muito disputada, com Cláudia Vaz a derrotar Helena Saraiva em dois sets pelos parciais de 7-6 e 6-4. Já em masculinos, Izandro Pereira, brasileiro a residir em Manteigas, somou mais um título no Circuito Distrital de Ténis Amador (CDTA) da Guarda ao ganhar 6-4 e 6-0 frente a José Paixão. Iniciada na passada quarta-feira, a competição pinhelense contou com a participação de vinte tenistas (16 masculinos e quatro femininos). Este sábado o CDTA prossegue em Fornos de Algodres com o Open Quinta das Courelas. Entretanto, estão abertas as inscrições para o IIº Torneio Sr. Armindo, que terá lugar em Gouveia a 21 e 22 de setembro. A organização é do clube de ténis locais e os interessados podem inscrever-se até à próxima terça-feira através do contacto 964 895 810.