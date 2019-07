João Fonseca dominador no Caramulo

João Fonseca venceu a Rampa do Caramulo e confirmou que não tem adversários na edição deste ano do Campeonato de Portugal de Montanha.

No domingo, o piloto covilhanense ganhou a quinta prova consecutiva do nacional e tem o título praticamente garantido quando faltam disputar três rampas. Aos comandos do protótipo SilverCar EF10, o líder indiscutível do campeonato foi o mais rápido em todas as subidas do exigente traçado do Caramulo. O segundo classificado, Hélder Silva (Juno CN 09), ficou a 2,6 segundos do vencedor e encurtou a diferença para João Fonseca no campeonato. Por sua vez, José Correia (Osella PA2000 EVO2) foi terceiro a 5,4 segundos do covilhanense e fecha também o pódio do nacional absoluto. No Caramulo houve outro covilhanense a destacar-se, pois Flávio Sainhas (Ford Escort MKI) ganhou a corrida do Nacional de Clássicos naquela que foi a sua segunda vitória da época. O Campeonato de Portugal de Montanha prossegue no último fim de semana deste mês, em Murça.