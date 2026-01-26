Figueirense derrota Guarda FC e recupera terreno na Iª Liga Distrital

O jogo grande da 15ª jornada da Iª Liga Distrital da AF Guarda terminou com a derrota, a primeira da época, do líder Guarda FC na visita ao Figueirense, segundo classificado do campeonato.

Os guardenses perderam 2-0 num jogo intenso no Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, um resultado que relança a discussão na frente ao reduzir para quatro pontos a diferença entre as duas equipas.

Nos restantes jogos, o Celoricense foi ganhar 5-0 a Vila Franca Naves, o Sp. Sabugal venceu em casa o São Romão po 4-1, o Aguiar da Beira venceu 3-1 em Trancoso e o Fornos de Algodres ganhou 3-0 na receção ao Sp. Mêda.

No domingo, o Vila Cortês superiorizou-se ao Vilanovenses (2-0) e o Sp. Vilar Formoso foi ganhar 3-1 a Vila Nova de Foz Côa.