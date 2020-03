Campeonatos distritais da AF Guarda suspensos até dia 28

A Associação de Futebol da Guarda decidiu suspender todas as atividades desportivas até dia 28 de março seguindo as orientações da Direção-Geral de Saúde e da Federação Portuguesa de Futebol para evitar a propagação do Covid-19.

Assim, estão suspensas as provas distritais dos escalões de formação de futebol e futsal, todos os encontros de escolas de futebol e futsal (benjamins, traquinas e petizes) e os encontros das competições seniores de futebol e futsal, «tendo em conta a incerteza da cedência de balneários por parte das autarquias», adianta a AF Guarda em comunicado.

Também a atividade das seleções distritais de futebol e futsal está suspensa, tal como as formações e as visitas técnicas agendadas.«A direção da AF Guarda continuará a monitorizar a situação, de acordo com as normas emanadas pelo Grupo de Emergência da FPF e pelas autoridades de saúde, podendo vir a rever, ampliar ou reduzir as medidas agora implementadas», refere ainda a associação.