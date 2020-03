Tributo a David Bowie no TMG

Jorge Vadio and The Starmen atuam esta quinta-feira (22 horas) no café-concerto do TMG com um espetáculo tributo ao mítico David Bowie, desaparecido em 2016.

O mentor deste projeto é um músico com longa carreira em Portugal e no estrangeiro. Além do seu próprio repertório de canções pop-rock, Jorge Vadio especializou-se nos últimos anos em prestar homenagem a David Bowie (ainda antes deste ter falecido). Para tal, criou a banda Jorge Vadio and The Starmen, com a qual presta tributo ao imponente legado do músico britânico, cujo último álbum, “Blackstar”, foi editado no ano da sua morte. O concerto é uma oportunidade para ouvir temas icónicos como “Heroes”, “Let’s Dance”, “Life on Mars”, “Space Oddity”, “Ashes to Ashes”, “Ziggy Stardust”, entre outros. Jorge Vadio (voz e guitarras) já colaborou com músicos que tocaram com David Bowie, como o teclista Mike Garson, Ava Cherry e Gerry Leonard. Em palco será acompanhado por Paulo Lucas (baixo), Carlos Silva (teclados e segunda voz) e André Casquilha (bateria).