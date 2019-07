The Legendary Tigerman é cabeça de cartaz de festival na Guarda

O grande destaque do programa de animação estival da Guarda, “Verão em Alta”, está a chegar. Trata-se do Festival de Blues, que tem oito concertos espalhados pela cidade de 31 de julho a 3 de agosto.

Este ano, a autarquia conta com a parceria da BB Blues Portugal – Associação Cultural e optou por instalar palcos na Alameda de Santo André, no Largo João de Almeida, na Rua do Comércio e no anfiteatro do Solar do Vinho da Beira Interior, além do principal no Jardim José de Lemos. É aí que vai atuar o cabeça de cartaz desta edição. Paulo Furtado, aka The Legendary Tigerman, tem encontro marcado na Guarda a 2 de agosto, na Noite Turismo do Centro. Até lá estão programados os concertos de Fast Eddie Nelson no Largo João de Almeida (dia 31, 18 horas) e, à noite, será a vez de The Cyborgs subirem ao palco no Jardim José de Lemos (22 horas). O cartaz de 1 de agosto contempla The Smokestackers (Rua do Comércio, 18 horas) e Lone Lisbonaires (Jardim José de Lemos, 22 horas).

No dia seguinte há Pigball (Alameda de Santo André, 18 horas) e, a partir das 22 horas, o “furacão” The Legendary Tigerman no Jardim José de Lemos. O festival termina dia 3 com Hearts & Bones (Solar do Vinho da Beira Interior, 18 horas) e os Moonshiners (Jardim José de Lemos, 22 horas). Entretanto, esta quinta-feira chega ao fim o ciclo “Música nos Claustros” com o concerto dos portugueses X-Wife no Paço da Cultura, a partir das 22 horas.