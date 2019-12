O Homem da Carabina no TMG

Há blues, rock, folk e country para ouvir esta quinta-feira (22 horas) no café-concerto do TMG com O Homem da Carabina.

Trata-se de uma banda originária de Castelo Branco que nos remete para «um passado cada vez mais longínquo: «A infância dos mitos, dos gritos, dos jogos, das quedas e dos joelhos esfolados», que o grupo “ilustra” através de sons/ músicas que marcaram o percurso dos músicos. Sérgio Chitas (guitarra elétrica e acústica), Edgar Petejo (guitarra elétrica, acústica e MIDI), Hélder Ramos (contrabaixo), Duarte Silva (bateria) e Bruno Cândido (trompete) são O Homem da Carabina.