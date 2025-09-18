Livro de José Geada Pinto sobre música sacra da Sé da Guarda apresentado hoje

O padre e compositor José Joaquim Geada Pinto apresenta esta quinta-feira o livro “A Capela de Música da Sé da Guarda (Séc. XVI-Séc. XIX). Algumas Obras (Séc. XVIII)”. A sessão está agendada para as 18 horas, no espaço ExpoEcclesia, na Guarda.
A obra é editada pela autarquia e resulta de um longo trabalho de pesquisa, de recolha e leituras do autor sobre a música sacra composta na Sé da Guarda, desde o séc. XVI, as mais conhecidas das quais são as obras de José Maurício (mestre de capela da Sé entre 1784 e 1786) e João José Baldi (mestre de capela da mesma catedral entre 1789 e 1794).
Além da composição, ensino musical e direção coral, o padre José Geada tem-se dedicado à investigação da história musical da Catedral guardense e à recuperação das obras de José Maurício e João José Baldi.
