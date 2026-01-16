Freguesia da Benespera inaugura Biblioteca Manuel Vítor da Costa Gomes

Com abertura marcada para as 15 horas, o espaço é dedicado à leitura e à valorização da memória local, numa homenagem a «uma figura marcante na identidade da freguesia», refere a Junta numa nota enviada a O INTERIOR. Na ocasião terá lugar a palestra “Livros: aliados terapêuticos”, pelo médico João Barradas, da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que abordará o papel da leitura como ferramenta de bem-estar, desenvolvimento pessoal e apoio à saúde mental. Já a médica Maria João Lopes, que presta cuidados no polo de saúde da localidade, irá enquadrar e desenvolver o tema da Biblioterapia na Benespera. A Junta de Freguesia acrescenta que a criação desta biblioteca contou com o apoio da Associação Cultural e Recreativa local, que cedeu vários livros.