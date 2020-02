Cancioneiro de Videmonte no TMG

O cancioneiro de Videmonte, aldeia serrana do concelho da Guarda, sobe ao palco do TMG este sábado (21h30) pela mão de César Prata e de novos arranjos musicais.

O projeto resulta das gravações realizadas pelo músico, sobretudo de Ti Maria, voz identitária da cultura local de Videmonte, que permitiram trabalhar criativamente as canções, respeitando a identidade musical e melódica com vista a construir novas roupagens, ambiências e texturas.

«Por entre canções e vozes que cantam os pastores, a vida rural do trabalho, os hábitos religiosos e de lazer, os dez músicos reconstroem esse legado com notável sensibilidade e sentido estético», adianta o TMG. As músicas tradicionais têm agora sonoridades modernas criadas por sintetizadores, ritmos eletrónicos e instrumentos que pouco têm a ver com a tradição, mas que não desvirtuam o objetivo deste trabalho, que é preservar a memória cultural identitária deste povo serrano.

Os protagonistas deste concerto são César Prata, Catarina Moura, Miguel Cordeiro, Miguel Calhaz, Fernando Molina, Ti Maria e Ti Lurdes e Vítor Freitas (vídeo).